Fred için pasta kesildi

2023'ün ağustos ayında M.United'den Fenerbahçe'ye gelen Fred, sarı-lacivertli forma altında 3'üncü sezonunu geçiyor. 5 Mart doğumlu olan Brezilyalı oyuncu için önceki akşam oynanan Gaziantep FK maçından sonra soyunma odasına pasta kesildi. 33 yaşına giren sambacı, tebrikleri tek tek kabul etti.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 06:50
