Desteğiniz için teşekkürler

Dorgeles Nene, sosyal medya hesabından Fenerbahçeli taraftarlara destekleri için teşekkür etti. Yıldız oyuncu, yaptığı paylaşımda; "Hepinize desteğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki maçlara odaklanmaya devam ediyoruz!" mesajını paylaştı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 06:50
