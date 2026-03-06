Çeyrek finalde G.Saray gelebilir

Gaziantep'i yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale adını yazdıran Fenerbahçe, bu turda ezeli rakibi Galatasaray'la eşleşebilir. Sarı-lacivertlilerin Trabzonspor'la da eşleşme ihtimali bulunuyor. Ancak Galatasaray'la eşleşirse; statü gereği grubunu lider bitiren takımın sahasında bu mücadele oynanacak. Bu da bu derbinin RAMS Park'ta oynanması anlamına geliyor.
