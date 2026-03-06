CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ana hedef Pape Matar Sarr

Ana hedef Pape Matar Sarr

Fenerbahçe, Tottenham forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Pape Matar Sarr’ı gündemine aldı. Senegalli oyuncu için şimdiden temaslar başladı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 06:50
Ana hedef Pape Matar Sarr

Süper Lig'de Galatasaray'la birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Birçok mevkii için birçok ismi listesine alan sarı-lacivertlilerin ilk hedeflerinden birinin Tottenham forması giyen 23 yaşındaki orta saha Pape Matar Sarr olduğu ortaya çıktı. Africafoot'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Senegalli merkez orta sahayı yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. Haberde; Fenerbahçe'nin geçen yaz Tottenham'dan Yves Bissouma ile birlikte Sarr'ı da transfer etmeye çalıştığı ancak görüşmelerden sonuç çıkmadığı bilgisi paylaşıldı. Sarı-lacivertlilerin şu anda tüm dikkatini ise Pape Matar Sarr transferine verdiği kaydedilirken, Fenerbahçe'nin dışında Galatasaray'ın da oyuncuya ilgisinin olduğu vurgulandı. Son yıllarda olduğu gibi iki ezeli rakibin yine aynı oyuncu için kıyasıya bir yarışa girmesi bekleniyor.

2 GOLÜ VAR

Bu sezon Tottenham formasıyla Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve EFL Cup'ta toplamda 28 maça çıkan Sarr, 1695 dakika sahada kalırken, 2 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.

35 MİLYON EURO

Tottenham ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

İşte 4 büyüklerin kupada muhtemel rakipleri!
G.Saray'da Hakan heyecanı! Inter'in istediği rakam...
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Siyonist oyun bozuldu: Hatay’daki füze için Mossad iddiası
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte Tedesco'nun son durumu!
Premier Lig'in yıldızı F.Bahçe'nin radarında!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! 00:34
Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! 00:34
İşte 4 büyüklerin kupada muhtemel rakipleri! İşte 4 büyüklerin kupada muhtemel rakipleri! 00:23
Samsunspor Antalya'da çeyrek final biletini aldı! Samsunspor Antalya'da çeyrek final biletini aldı! 00:23
Gençlerbirliği en iyi 3. olarak çeyrek finale turladı! Gençlerbirliği en iyi 3. olarak çeyrek finale turladı! 00:23
Tümosan Konyaspor çeyrek finalde! İşte maçın özeti Tümosan Konyaspor çeyrek finalde! İşte maçın özeti 00:23
Daha Eski
Sipay Bodrum FK ile Alagöz Holding Iğdır FK kupaya veda etti! Sipay Bodrum FK ile Alagöz Holding Iğdır FK kupaya veda etti! 00:23
F.Bahçe Beko evinde Monaco'yu farklı devirdi! F.Bahçe Beko evinde Monaco'yu farklı devirdi! 00:22
Osimhen'e sürpriz transfer önerisi! Osimhen'e sürpriz transfer önerisi! 00:22
İşte Tedesco'nun son durumu! İşte Tedesco'nun son durumu! 00:22
Derbinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi belli oldu! 00:22
G.Saray'ı heyecanlandıran haber! Fofana... G.Saray'ı heyecanlandıran haber! Fofana... 00:22