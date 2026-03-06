Ana hedef Pape Matar Sarr

Süper Lig'de Galatasaray'la birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Birçok mevkii için birçok ismi listesine alan sarı-lacivertlilerin ilk hedeflerinden birinin Tottenham forması giyen 23 yaşındaki orta saha Pape Matar Sarr olduğu ortaya çıktı. Africafoot'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Senegalli merkez orta sahayı yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. Haberde; Fenerbahçe'nin geçen yaz Tottenham'dan Yves Bissouma ile birlikte Sarr'ı da transfer etmeye çalıştığı ancak görüşmelerden sonuç çıkmadığı bilgisi paylaşıldı. Sarı-lacivertlilerin şu anda tüm dikkatini ise Pape Matar Sarr transferine verdiği kaydedilirken, Fenerbahçe'nin dışında Galatasaray'ın da oyuncuya ilgisinin olduğu vurgulandı. Son yıllarda olduğu gibi iki ezeli rakibin yine aynı oyuncu için kıyasıya bir yarışa girmesi bekleniyor.

2 GOLÜ VAR

Bu sezon Tottenham formasıyla Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve EFL Cup'ta toplamda 28 maça çıkan Sarr, 1695 dakika sahada kalırken, 2 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.

35 MİLYON EURO

Tottenham ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.