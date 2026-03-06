8 maç sonra gol yemedi

En son 2 Şubat'ta oynadığı Kocaelispor mücadelesinde gol yemeyen Fenerbahçe, ardından Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı karşılaşmaların hepsinde meşin yuvarlağı ağlarında gördü. Ancak sarı-lacivertliler, bu kötü seriye Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK maçında son verdi. Maçı 4-0 kazanan Fenerbahçe, 8 maç aradan sonra kalesini gole kapattı. F.Bahçe bu sezon toplamda 16 maçta gol yemedi.
