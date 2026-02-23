Talisca ve Asensio'ya vur emri

Sarı-lacivertlilerin bugün Kasımpaşa mücadelesinde en büyük kozları şüphesiz Anderson Talisca ile Marco Asensio olacak. İki öğrencisiyle de özel bir görüşme yapan teknik direktör Domenico Tedesco, kaleyi gördükleri anda şut atmalarını istedi. Kasımpaşa'nın savunma ağırlık bir oyun oynayacağını belirten İtalyan teknik adamın, "Ceza sahasına girmekte zorlandığımız anlarda yay çevresinden kaleye şut atın" dedi. Bu şekilde rakibin kilidini açmayı planlayan Tedesco, sonrasında ise Kasımpaşa'nın çözüleceğine inanıyor. Bu sezon Süper Lig'de 13 kez ağları sarsan ve Fenerbahçe'nin gol yükünü çeken Anderson Talisca da taraftarın en güvendiği isimlerin başında geliyor.

Sambacı, tüm kulvarlarda ise 21 kez fileleri havalandırdı.

Talisca'yla birlikte Marco Asensio da bu maçtaki kilit isimlerden biri. İspanyol'un da 12 golü, 9 asisti bulunuyor.