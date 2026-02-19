Yakında döneceğim

Ameliyat olan Edson Alvarez, sosyal medyadan taraftarlara seslendi ve "Sevgili Fenerbahçe taraftarları, bu mesaj sizler için. Bana gösterdiğiniz tutku ve sevgi kelimelerle anlatılamaz. Yakında sahalara dönüp sizinle ve sizin için son dakikaya kadar savaşmayı umuyorum" dedi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Ameliyat olan Edson Alvarez, sosyal medyadan taraftarlara seslendi ve "Sevgili Fenerbahçe taraftarları, bu mesaj sizler için. Bana gösterdiğiniz tutku ve sevgi kelimelerle anlatılamaz. Yakında sahalara dönüp sizinle ve sizin için son dakikaya kadar savaşmayı umuyorum" dedi.