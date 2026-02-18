Fenerbahçe’ye gitmeli

Sezon başında Chelsea'den Bayern'e 16.5 milyon euro bedelle kiralanan Nicolas Jackson, Alman ekibinde istediği ortamı bulamadı. Bundesliga devi de Senegalli oyuncunun bonservisini almayı düşünmüyor ve sezon sonunda Chelsea'ye geri dönecek. Ancak 24 yaşındaki golcü, İngiliz ekibinin planlamasında yer almıyor. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe'nin Nicolas Jackson için şimdiden harekete geçtiği ve oyuncuyu yaz transfer döneminde kiralamak istediği ortaya çıktı.

İngiliz medyasına yansıyan haberlerde; sarı-lacivertliler, bonservisinin yüksek olmasından dolayı oyuncuyu 2026-2027 sezonunda kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Chelsea buna sıcak baksa da oyuncu kanadı henüz ikna edilebilmiş değil. Senegalli eski oyuncu Mamadou Diallo, konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve "Jackson daha fazla süre bulabilmek ve öz güvenini yeniden kazanmak için Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeli" dedi. Diaollo, 1996-97'de Zeytinburnuspor da oynamıştı.