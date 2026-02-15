Yenilmez armada

Trendyol Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda mağlup etti: 3-2. Geriye düştüğü maçı çeviren Kanarya, son yıllardaki geleneğini sürdürdü. Bordo-mavili rakibine karşı son olarak 4 Kasım 2023 tarihinde yenilen Fener, o tarihten sonra, Fırtına'ya karşı hiç kaybetmedi. Fenerbahçe, ligde Trabzonspor'la oynadığı son 5 maçın 5'ini de kazandı. Sarı-lacivertli takım, Karadeniz devine karşı deplasmanda çıktığı son 3 derbiyi de galip bitirdi.

PAPARA'DA İLK KEZ KAYBETTİ

Fenerbahçe, Fırtına'nın bu sezon Papara Park'taki namağlup ünvanını dün bitirdi. Bordo-mavililer, ligde oynadığı 10 iç saha maçında 6 galibiyet ve 4 beraberlik elde etmişti. Karadeniz devi bu karşılaşmalarda 19 gol atarken, kalesinde sadece 8 gol görmüştü. Dün Fenerbahçe'yi kaybederek tam 281 gün sonra sahasından puansız ayrıldı. Son üç sezondur ezeli rakibini deplasmanda 3-2 mağlup eden sarı lacivertliler, 52 puana çıktı ve Trabzonspor ile puan farkını 7'ye yükseltti.

SKRINIAR GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe geçen hafta Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği maçın ilk 11'ine göre 2 farklı isimle derbiye çıktı. Geçen hafta kart cezası nedeniyle görev yapamayan Skriniar ile İsmail ilk 11'e dönerken, Çağlar ve Nene yedeğe çekildi. Sarı-lacivertli takımda Archie Brown ve Alvarez kadroda yer almadı. Sakatlığını atlatan Levent Mercan kadroya alındı.

DEPLASMAN KRALI

F.Bahçe bu sezon topladığı 52 puanın 28'ini dış sahada aldı. Deplasmanda Tedesco ile 10, Mourinho ile 1 ve Zeki Murat Göle ile de 1 olmak üzere toplamda 12 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 7 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Sarı Kanarya, Trendyol Süper Lig'de konuk olduğu karşılaşmalarda 28 gol kaydederken, kalesinde 11 gol gördü.

45. KEZ KAZANDI

İki takım lig tarihinde 106 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, rakibine 45-27 üstünlük kurdu. 34 maç berabere bitti. Rekabette 106 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere 139 maçtan 56'sını sarı-lacivertli ekip kazanırken; Trabzonspor 44 galibiyet elde etti.

LİGDE DE ÖNE GEÇTİ

İki takım arasında Trabzon'daki maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü var. Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 59 maçta Trabzonspor 25, Fenerbahçe 21 galibiyet aldı. Ligde ise dünkü galibiyetle birlikte 21-20 öne geçti. Trabzon'daki 53 maçtan 20'sini bordo-mavili takım, 21'ini de sarı-lacivertliler kazanmayı başardı.

19

Fenerbahçe'nin başında görev yaptığı ilk 19 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamayan Tedesco (13G 6B), kulüp tarihinde göreve başladıktan sonra en uzun süre yenilgi almayan çalıştırıcı olan Hold'un (19 maç; Ekim 1964-Şubat 1965) rekoruna ortak oldu.