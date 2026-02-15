CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Yeni forvet Kerem

Yeni forvet Kerem

Sarı Kanarya’da Kerem Aktürkoğlu, gollerini sıralamaya devam ediyor. Geçen hafta Gençlerbirliği karşısında 2 gol atan Kerem, Trabzonspor derbisini de boş geçmedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 06:50
Yeni forvet Kerem

Kerem Aktürkoğlu gollerini sürdürüyor, Fenerbahçe'ye hayat veriyor. Deneyimli yıldız, Trabzonspor derbisinde ağları sarsarak galibiyette önemli rol oynadı. Ara transfer döneminde forvet transferinde eksik kalan Fenerbahçe'de Kerem'in performansı yüzleri güldürdü. Geçen hafta Kadıköy'de Gençlerbirliği'ne karşı 2 gol birden atan 28 yaşındaki yıldız, dün akşam da Trabzonspor deplasmanında takımının ikinci golünü kaydetti. Son 2 haftada 3 gol atan Kerem Aktürkoğlu, ligde bu sezon toplamda dördüncü golünü buldu. Öte yandan milli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir derbide gol atma sevinci yaşadı.

MÜTHİŞ BİR GALİBİYETTİ

Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, çok mutlu olduğunu söyledi. Kerem, "Takım olarak performansımız harıkaydı. Hiç düşmedik, hak eden bizdik. Herkesin yüreğine sağlık" dedi. Yaşadıkları heyecana değinen milli yıldız, "Kenarda son 15-20 dakikada oturamadık. Müthiş bir galibiyetti" diye konuştu.

Muhteşem derbi Kanarya'nın!
Galatasaray'a transfer müjdesi!
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
CHP'nin ağaç ikiyüzlülüğü! Önce katliam sonra miting: Asırlık zeytinleri bir gecede yok ettiler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'dan maç sonu o isme övgü dolu sözler!
G.Saray'dan Icardi’ye sözleşme şartı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muhteşem derbi Kanarya'nın! Muhteşem derbi Kanarya'nın! 01:13
Tedesco'dan maç sonu o isme övgü dolu sözler! Tedesco'dan maç sonu o isme övgü dolu sözler! 01:13
Fatih Tekke: F.Bahçe 3 şut attı 3'ü de gol oldu! Fatih Tekke: F.Bahçe 3 şut attı 3'ü de gol oldu! 01:13
Asensio'nun performansı dış basında! Asensio'nun performansı dış basında! 01:13
Tedesco rekora koşuyor! Tedesco rekora koşuyor! 01:13
F.Bahçe'den flaş Tedesco paylaşımı! Fatih Tekke detayı... F.Bahçe'den flaş Tedesco paylaşımı! Fatih Tekke detayı... 01:13
Daha Eski
Sadettin Saran: Trabzon'da çok iyi ağırlandık! Sadettin Saran: Trabzon'da çok iyi ağırlandık! 01:13
Alperen Şengün Türk bayrağı işlemeli formasıyla Al-Star'da! Alperen Şengün Türk bayrağı işlemeli formasıyla Al-Star'da! 01:13
İşte Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu 01:13
Trabzonspor'dan gol öncesi elle müdahale itirazı! Trabzonspor'dan gol öncesi elle müdahale itirazı! 01:13
Trabzonspor'un golünde Fenerbahçe'den faul itirazı! Trabzonspor'un golünde Fenerbahçe'den faul itirazı! 01:13
Melo'dan transfer itirafı! F.Bahçe... Melo'dan transfer itirafı! F.Bahçe... 01:13