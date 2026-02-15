Yeni forvet Kerem

Kerem Aktürkoğlu gollerini sürdürüyor, Fenerbahçe'ye hayat veriyor. Deneyimli yıldız, Trabzonspor derbisinde ağları sarsarak galibiyette önemli rol oynadı. Ara transfer döneminde forvet transferinde eksik kalan Fenerbahçe'de Kerem'in performansı yüzleri güldürdü. Geçen hafta Kadıköy'de Gençlerbirliği'ne karşı 2 gol birden atan 28 yaşındaki yıldız, dün akşam da Trabzonspor deplasmanında takımının ikinci golünü kaydetti. Son 2 haftada 3 gol atan Kerem Aktürkoğlu, ligde bu sezon toplamda dördüncü golünü buldu. Öte yandan milli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir derbide gol atma sevinci yaşadı.

MÜTHİŞ BİR GALİBİYETTİ

Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, çok mutlu olduğunu söyledi. Kerem, "Takım olarak performansımız harıkaydı. Hiç düşmedik, hak eden bizdik. Herkesin yüreğine sağlık" dedi. Yaşadıkları heyecana değinen milli yıldız, "Kenarda son 15-20 dakikada oturamadık. Müthiş bir galibiyetti" diye konuştu.