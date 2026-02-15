CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İnancın zaferi

İnancın zaferi

Mert Müldür’ün performansına övgü yağdıran Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, “Geri dönmek zordur. Takımımızın inancı gözüktü” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 06:50
İnancın zaferi

Zorluk derecesi yüksek maçtan 3 puanla ayrılan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Mert Müldür'ün performansından övgüyle bahseden İtalyan teknik adam, 90 dakika sonrası şöyle konuştu: "Biz her zaman yolumuza devam ediyoruz. Odağımız yüksek, fiziksel olarak iyi durumdayız. Maça iyi başladık ama ilk şutta 1-0 yenik duruma düştük. Geri dönmek her zaman zordur. Ama takımımızın inancı sahada gözüktü. Sezon uzun, yol uzun.

LİMİTLERİ ZORLAMALIYIZ

İki Nottingham maçı ve arasında Kasımpaşa karşılaşması var. Bizim yapmamız gereken tüm oyuncularla limitleri zorlamak. Herkes iyi bir performans sergiledi. Bir isim söyleyeceksek bu Mert Müldür olabilir. Savunma aksiyonları ve hücum bindirmeleri çok iyiydi. 7-8 hafta öncesine baksaydık onun için durum biraz farklıydı. Antrenmanlarınızı en iyi şekilde sürdürürseniz, kendinize inanırsanız, hazır olup fayda sağlarsanız bunun karşılığını alıyorsunuz."

Muhteşem derbi Kanarya'nın!
Galatasaray'a transfer müjdesi!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
CHP'nin ağaç ikiyüzlülüğü! Önce katliam sonra miting: Asırlık zeytinleri bir gecede yok ettiler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'dan maç sonu o isme övgü dolu sözler!
G.Saray'dan Icardi’ye sözleşme şartı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muhteşem derbi Kanarya'nın! Muhteşem derbi Kanarya'nın! 01:13
Tedesco'dan maç sonu o isme övgü dolu sözler! Tedesco'dan maç sonu o isme övgü dolu sözler! 01:13
Fatih Tekke: F.Bahçe 3 şut attı 3'ü de gol oldu! Fatih Tekke: F.Bahçe 3 şut attı 3'ü de gol oldu! 01:13
Asensio'nun performansı dış basında! Asensio'nun performansı dış basında! 01:13
Tedesco rekora koşuyor! Tedesco rekora koşuyor! 01:13
F.Bahçe'den flaş Tedesco paylaşımı! Fatih Tekke detayı... F.Bahçe'den flaş Tedesco paylaşımı! Fatih Tekke detayı... 01:13
Daha Eski
Sadettin Saran: Trabzon'da çok iyi ağırlandık! Sadettin Saran: Trabzon'da çok iyi ağırlandık! 01:13
Alperen Şengün Türk bayrağı işlemeli formasıyla Al-Star'da! Alperen Şengün Türk bayrağı işlemeli formasıyla Al-Star'da! 01:13
İşte Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu 01:13
Trabzonspor'dan gol öncesi elle müdahale itirazı! Trabzonspor'dan gol öncesi elle müdahale itirazı! 01:13
Trabzonspor'un golünde Fenerbahçe'den faul itirazı! Trabzonspor'un golünde Fenerbahçe'den faul itirazı! 01:13
Melo'dan transfer itirafı! F.Bahçe... Melo'dan transfer itirafı! F.Bahçe... 01:13