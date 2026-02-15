İnancın zaferi

Zorluk derecesi yüksek maçtan 3 puanla ayrılan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Mert Müldür'ün performansından övgüyle bahseden İtalyan teknik adam, 90 dakika sonrası şöyle konuştu: "Biz her zaman yolumuza devam ediyoruz. Odağımız yüksek, fiziksel olarak iyi durumdayız. Maça iyi başladık ama ilk şutta 1-0 yenik duruma düştük. Geri dönmek her zaman zordur. Ama takımımızın inancı sahada gözüktü. Sezon uzun, yol uzun.

LİMİTLERİ ZORLAMALIYIZ

İki Nottingham maçı ve arasında Kasımpaşa karşılaşması var. Bizim yapmamız gereken tüm oyuncularla limitleri zorlamak. Herkes iyi bir performans sergiledi. Bir isim söyleyeceksek bu Mert Müldür olabilir. Savunma aksiyonları ve hücum bindirmeleri çok iyiydi. 7-8 hafta öncesine baksaydık onun için durum biraz farklıydı. Antrenmanlarınızı en iyi şekilde sürdürürseniz, kendinize inanırsanız, hazır olup fayda sağlarsanız bunun karşılığını alıyorsunuz."