Guendouzi alkışları kaptı

Sarı-lacivertli takımın orta sahası Matteo Guendouzi, Trabzonspor derbisindeki performansıyla ayakta alkışlandı. Fransız futbolcu, 90 dakika boyunca orta sahada tam 5 top kaptı, 5 ikili mücadele kazandı ve 3 hava topu mücadelesinden galip ayrıldı. Guendouzi, Galatasaray derbisinden sonra Trabzonspor karşısında da alkışları topladı.
