Dinamo İsmail

Sahada basmadık yer bırakmayan milli yıldız, bu sezon Süper Lig’deki ilk asistine imza attı
Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 06:50
Dev karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İsmail Yüksek, 90 dakika boyunca adeta dinamo gibi çalıştı. Fenerbahçe'nin orta sahada rakibine üstünlük kurmasında başrolü oynayan milli oyuncu, hücum aksiyonlarında da etkili oldu. 15'inci dakikada Anderson Talisca'nın golünde asist yapan 27 yaşındaki orta saha, skora da katkıda bulundu. Süper Lig'de bu sezon 20 maçta süre alan İsmail Yüksek, ilk asistine imza attı. Ligdeki tek golünü Beşiktaş derbisinde kaydeden sarı-lacivertli oyuncunun Avrupa Ligi'nde 1 gol, 1 asisti bulunuyor.