Ziraat Türkiye Kupası
Asensio 5 Muçi 3

Asensio 5 Muçi 3

İki yıldızın ele aldığımız 8 ana istatistiğinde Marco Asensio, Ernest Muçi’nin önünde yer alıyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Asensio 5 Muçi 3

Fenerbahçe'yi Anderson Talisca'yla birlikte sırtlayan isim olan Marco Asensio, Trabzonspor'un yıldızı Ernest Muçi'nin istatistiklerde önünde bulunuyor. İki on numara, ligin kalan haftalarında 9'ar kez ağları sarsmasına rağmen Fenerbahçe'nin Matador'u Muçi'nin iki katından daha fazla asist yapmayı başardı. Bu da istatistiklere 0.28'e 0.2 olarak yansıdı. Şut pasında da Asensio rakibini nereyse ikiye katladı.

ERNEST MUÇI DAHA ŞUTÖR

Muçi, maç başına 1.42 şut pası verirken bu oran Asensio da 2.42... Matador, rakip sahada da Muçi'den çok daha fazla topa sahip oluyor. Asensio, RS maç başına 3.29'luk kazanım sağlarken, Ernest Muçi de bu oran 1.94... Trabzonspor'un yıldızı ise isabetli şut ve başarılı dripling gibi verilerde Fenerbahçe'nin İspanyol on numarasını geride bıraktı. Ayrıca bordomavili yıldız, Asenio'ya göre ikili mücadelelerde önde.

