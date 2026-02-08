Mert Günok takıma geri döndü

Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş'la yollarını ayıran eski file bekçisi Mert Günok'la yeniden anlaştı. Fenerbahçe altyapısından yetişip 2015 yılına kadar sarı-lacivertli formayı giyen Mert Günok, daha sonra takımdan ayrılıp sırasıyla Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş formaları giymişti. Sarı-lacivertli ekip, ocak ayında milli file bekçisiyle 2.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
