Mert Günok takıma geri döndü

Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş'la yollarını ayıran eski file bekçisi Mert Günok'la yeniden anlaştı. Fenerbahçe altyapısından yetişip 2015 yılına kadar sarı-lacivertli formayı giyen Mert Günok, daha sonra takımdan ayrılıp sırasıyla Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş formaları giymişti. Sarı-lacivertli ekip, ocak ayında milli file bekçisiyle 2.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 06:50
Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş'la yollarını ayıran eski file bekçisi Mert Günok'la yeniden anlaştı. Fenerbahçe altyapısından yetişip 2015 yılına kadar sarı-lacivertli formayı giyen Mert Günok, daha sonra takımdan ayrılıp sırasıyla Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş formaları giymişti. Sarı-lacivertli ekip, ocak ayında milli file bekçisiyle 2.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

DİĞER
