Kante ile 2.5 yıl

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde en çok konuşulan transferi N'Golo Kante oldu. Fransız oyuncunun Al Ittihad'dan transferinde Suudi Arabistan kulübünün evrakları sisteme yüklememesi sonrasında yaşanan sorunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle çözüldü. N'Golo Kante, sarı-lacivertli ekiple 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe, orta sahada görev yapan Fransız futbolcu Matteo Guendouzi'yi de renklerine bağladı.