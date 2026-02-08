CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kante ile 2.5 yıl

Kante ile 2.5 yıl

Dünyaca ünlü orta saha Kante, F.Bahçe’nin ara transferdeki en büyük hamlesi oldu. Fransız yıldızla 2028’e kadar resmi sözleşme imzalandı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 06:50
Kante ile 2.5 yıl

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde en çok konuşulan transferi N'Golo Kante oldu. Fransız oyuncunun Al Ittihad'dan transferinde Suudi Arabistan kulübünün evrakları sisteme yüklememesi sonrasında yaşanan sorunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle çözüldü. N'Golo Kante, sarı-lacivertli ekiple 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe, orta sahada görev yapan Fransız futbolcu Matteo Guendouzi'yi de renklerine bağladı.

