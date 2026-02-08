Hücuma 2 takviye

Fenerbahçe, ara transfer döneminde ilk takviyesini Samsunspor forması giyen Anthony Musaba ile yaptı. Turkcell Süper Kupa'da önce Samsunspor ardından Galatasaray derbisinde forma giyen Musaba, transferinin ardından Tedesco'nun vazgeçmediği isimlerden oldu. Fenerbahçe, hücum hattına Fransa'nın Angers ekibinden 19 yaşındaki Sidiki Cherif'i de kattı.