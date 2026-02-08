Hazırlıklar başladı

Süper Lig'de 21. hafta maçında yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak Fenerbahçe'de çalışmalar dün başladı. Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman ısınma ve koşu çalışmalarıyla start verdi. Çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Erzurum maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışmaları yaptı.
