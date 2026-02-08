Cherif’e yakın takip

Ara transferde kadroya katılan ve Fenerbahçe'de şu anda tek forvet olan Sidiki Cherif yakından izleniyor. Fransız golcünün Angers'ten gelirken ağrıları bulunuyordu. Gençlerbirliği maçına yetiştirilmesi beklenen genç golcüyü sağlık ekibi takip ediyor. Teknik ekip de sürekli bilgi alıyor. Sidiki Cherif'in fiziksel olarak hazır hale gelince ilk 11'e girmesi ve ciddi süreler bulması bekleniyor.