7 isimle yollar ayrıldı

Fenerbahçe, 3 futbolcu ile yollarını ayırırken, 4 oyuncuyu da başka takımlara kiraladı. En- Nesyri'yi Al İttihad' a, Szymanski'yi de Rennes'e satan sarı- lacivertliler, Cenk Tosun'un sözleşmesini feshetti. Kaleci İrfan Can satın alma opsiyonuyla Samsunspor'a, Bartuğ Elmaz Karagümrük'e, İrfan Can Kahveci ve Becao da Kasımpaşa'ya kiralandı. Zenit'e gideceği iddia edilen Duran'la ilgili transferin son gününe kadar resmi açıklama yapılmadı.