Brobbey hamlesi

N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'de gözler forvet takviyesine çevrildi. Hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde ilk aday, Karim Benzema transferi sonrasında Al-Hilal'de üçüncü forvet konumuna düşen Darwin Nunez'di. Ancak yıldız oyuncunun, tüm çabalara rağmen, Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Gelen bu cevap sonrasında ise yönetim, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

OYUNCU KANADI TAMAM

Sarı-lacivertlilerin son olarak listesine giren isim Sunderland'in Hollandalı oyuncusu Brian Brobbey... 24 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe, Ada ekibine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini yaptı. Sunderland, bu öneriye sıcak bakmasa da Fenerbahçeli yetkililer, İngilizleri ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Bu sezon başında İngiliz ekibine gelmesine rağmen yeteri kadar şans bulamayan Brobbey'nin Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği de gelen bilgiler arasında.

AJAX ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Brobbey, Ajax altyapısında futbola başladı ve 2021'de U21 takımındayken Leipzig'e bedelsiz olarak gitti. Alman ekibi, 2022'de genç oyuncuyu Ajax'a geri kiraladı ve bir yıl sonra da 16 milyon 350 bin euroya sattı. Ajax da 3 sezon sonra; yani bu yaz transfer döneminde Brobbey'yi Sunderland'a 20 milyon euroya gönderdi.

BİR İSİM GİDECEK

Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı dolu olduğu için bir isimle yolların ayrılması gerekiyor. Yönetim, Brobbey'ye imza attırmak için takım içindeki dengeleri de gözeterek teknik direktör Tedesco'yla ayrılacak ismi belirlemeye çalışıyor.