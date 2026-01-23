Fenerbahçe Beko-Baskonia maçı CANLI (EuroLeague)

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

EuroLeague'de birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediyor. Dev turnuvada 24. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanyol ekibi Baskonia ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko'nun ev sahibi olduğu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot oynanıyor: Fenerbahçe Beko 11-9 Baskonia

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

FENERBAHÇE BEKO-BASKONIA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Baskonia maçı TSİ 20.45'te başladı. Mücadele S Sport'ta canlı olarak yayınlanıyor.