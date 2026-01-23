CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko-Baskonia maçı CANLI (EuroLeague)

Fenerbahçe Beko-Baskonia maçı CANLI (EuroLeague)

EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Dev turnuvada 24. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Baskonia ile karşı karşıya geliyor. Koç Sarunas Jasikevicius'un yönetimindeki yükselişini devam ettirmek isteyen Kanarya bu mücadeleden mutlaka galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe Beko-Baskonia maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 20:39 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 20:53
Fenerbahçe Beko-Baskonia maçı CANLI (EuroLeague)

EuroLeague'de birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediyor. Dev turnuvada 24. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanyol ekibi Baskonia ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko'nun ev sahibi olduğu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot oynanıyor: Fenerbahçe Beko 11-9 Baskonia

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

FENERBAHÇE BEKO-BASKONIA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Baskonia maçı TSİ 20.45'te başladı. Mücadele S Sport'ta canlı olarak yayınlanıyor.

