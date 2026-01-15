CANLI SKOR ANA SAYFA
Darwin Nunez radarda

Darwin Nunez radarda

Forvet transferinde hamle yapmayı planlayan Fenerbahçe, Darwin Nunez’i izliyor. Al Hilal’den ayrılarak Avrupa’ya dönme fikrine sıcak bakan Uruguaylı golcü için görüşmeler devam ediyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 06:50
Darwin Nunez radarda

Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna golcü takviyesi planlayan Fenerbahçe'de Darwin Nunez için çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertliler, birçok önemli forveti listesinde tutarken Uruguaylı forvet ön sıralara yazıldı. Al Hilal'de oynayan 26 yaşındaki futbolcu, Avrupa'ya geri dönmeye sıcak bakıyor. 2026 Dünya Kupası'nı düşünen Uruguaylı yıldız, Fenerbahçe'nin ilgisine olumlu yaklaşıyor. Bu sezon şimdiye kadar Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de 17 resmi maçta 7 gol attı, 4 asist yaptı ve 11 gole direkt katkı sundu. Fenerbahçe'nin Darwin Nunez konusunda satın alma opsiyonlu kiralık teklifini masaya getireceği ifade edildi. Nunez için Al Hilal'in şu anda olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yapmadığı bildirildi.

53 MİLYON EURO'YA GELDİ

Darwin Nunez, Al Hilal'in kulüp tarihindeki en pahalı isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Eylül 2025'te Liverpool'dan 53 milyon Euro'ya alınan Nunez, kısa sürede golleriyle öne çıktı. Ancak Avrupa futboluna geri dönmeye sıcak bakan 26 yaşındaki forvet, gelecek tekliflere sıcak bakıyor.

