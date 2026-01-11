Taraftar karnavalı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine iki takım taraftarı da büyük ilgi gösterdi. Fenerbahçeli taraftarlar, Turkcell Süper Kupa finalinde kendilerine ayrılan tribünleri tamamen doldurdu. Yaklaşık 36 bin Fenerbahçe taraftarı, giydikleri sarı-lacivert yağmurluklar ve bayraklarla görsel şölen oluşturdu. Galatasaray taraftarı da dev finale yoğun ilgi gösterdi. Sarıkırmızılı taraftarlar, kendileri için ayrılan yaklaşık 33 bin kişilik bölümü doldurdu. Kırmızı giyen taraftarlar, tribün bütünlüğü yakalayarak takımlarını destekledi. İki taraftar grubu da maç boyunca takımlarına tezahüratlarla büyük destek verdi. Maç sonu sevinen sarı lacivertli taraftar oldu.