Faturalar ağır oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin son 16 sezonda yaptığı 39 derbinin "para cezası faturası" iki kulüp için de ağır oldu. Derbilerde yaşanan olaylardan dolayı PFDK, sarı-lacivertlilere toplam 11 milyon 951 bin 500 lira para cezası verdi. Sarı-kırmızılı kulübe ise 6 milyon 130 bin lira ceza kesildi.

7 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNADI

15 sezondaki derbilerin ardından Fenerbahçe 7, Galatasaray ise 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Fenerbahçe, bu 7 maçın 5'inde ise cezayı; 12 Mayıs 2012'deki Süper Final maçı sonrasında aldı. Galatasaray şampiyon olduktan sonra, sarı-lacivertliler, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 5 maç ceza almıştı.

10 DERBİDE 2 KEZ KAZANDI

BİR dönem G.Saray'a karşı büyük üstünlük kuran F.Bahçe, son yıllarda ise bu özelliğini kaybetti. Ezeli rakipler arasında 8'i Süper Lig, 1'er de Turkcell Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 10 derbide Aslan, 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler 2 kez kazanırken, 3 maç da berabere tamamlandı.

UMARIM MAÇI KAZANIR

Süper Kupa finali hakkında konuşan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Miroslav Stoch, "Galatasaray, takım olarak çok iyi oynuyor ve iyi sonuçlar alıyor. Fenerbahçe de iyi bir takım kurdu. Göreceğiz. 1-1 biten son derbiyi statta izlemiştim. Bu sefer umarım Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe daha iyi oynamaya başladı. Umarım Galatasaray'ı yenerler" dedi.

KUPAYA İHTİYACI VAR

Turkcell Süper Kupa finali hakkında Fenerbahçeli eski oyuncu Bruno Alves, "Fenerbahçe'nin kupalar kazanmaya ihtiyacı var. Taraftarın da kupalar kazanan bir takım görmeye ihtiyacı var. Ben buradan ayrıldıktan sonra çok kupa kazanamadılar. Bu sene de ligde şampiyon olma ihtimalleri yüksek" diye konuştu.

TEKNİK ADAMLAR KONUŞACAK

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin ortak basın toplantısı bugün Riva'da yapılacak. Toplantı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak. Maç ise yarın 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda.