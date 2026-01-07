CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Saran: Sizler geleceğimizsiniz

Saran: Sizler geleceğimizsiniz

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleriyle "Her Deplasman Bir Okul Projesi" kapsamında merkez Sarıçam ilçesindeki Akkuyu İlkokulunu ziyaret etti. Öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Saran, "Sizler bizim geleceğimizsiniz, iyi ki varsınız. Bu yıl takımımızı şampiyon yaparak bütün çocukları Fenerbahçeli yapacağız ama aynı zamanda okulları ziyaret ederek de Fenerbahçeli yapmaya çalışıyoruz. En büyük Fenerbahçe, en büyük sizsiniz. İyi ki varsınız, sizleri seviyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 06:50
Saran: Sizler geleceğimizsiniz
