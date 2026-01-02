CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'ye Ukraynalı golcü! Sörloth olmazsa...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken flaş bir iddia ortaya atıldı. Kanarya'nın Alexander Sörloth transferinin gerçekleşmeme ihtimaline karşın Ukraynalı o golcüyü listesine eklediği öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 06:50
Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertlilerin forvet adayları arasında yer alan isimlerden başka bir ismin Artem Dovbyk olduğu öğrenildi. Yönetimin, Ukraynalı golcü için Roma ile şartları zorlamaya hazır olduğu ifade ediliyor. Edinilen bilgilere göre Dovbyk, Fenerbahçe'nin temas kurduğu üçüncü forvet konumunda bulunuyor. İtalyan gazeteci Nico Schira da Sarı-Lacivertliler'in, 27 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiğini doğruladı.

DİĞER YILDIZLARDAN UYGUN

Halen Roma forması giyen tecrübeli forvetin, kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Piyasa değeri 20 milyon euro civarında olan Dovbyk'in, adı Fenerbahçe ile anılan diğer yıldız isimler Christopher Nkunku ve Alexander Sörloth'a kıyasla daha ekonomik bir transfer olabileceği belirtiliyor. Bu durum, Sarı-Lacivertli yönetimin transfer stratejisinde önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin forvet transferindeki bir numaralı hedefinin halen Alexander Sörloth olduğu kaydediliyor.

