Fenerbahçe'ye Ukraynalı golcü! Sörloth olmazsa...

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertlilerin forvet adayları arasında yer alan isimlerden başka bir ismin Artem Dovbyk olduğu öğrenildi. Yönetimin, Ukraynalı golcü için Roma ile şartları zorlamaya hazır olduğu ifade ediliyor. Edinilen bilgilere göre Dovbyk, Fenerbahçe'nin temas kurduğu üçüncü forvet konumunda bulunuyor. İtalyan gazeteci Nico Schira da Sarı-Lacivertliler'in, 27 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiğini doğruladı.