Fenerbahçe'ye Ukraynalı golcü! Sörloth olmazsa...

DİĞER YILDIZLARDAN UYGUN
Halen Roma forması giyen tecrübeli forvetin, kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Piyasa değeri 20 milyon euro civarında olan Dovbyk'in, adı Fenerbahçe ile anılan diğer yıldız isimler Christopher Nkunku ve Alexander Sörloth'a kıyasla daha ekonomik bir transfer olabileceği belirtiliyor. Bu durum, Sarı-Lacivertli yönetimin transfer stratejisinde önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin forvet transferindeki bir numaralı hedefinin halen Alexander Sörloth olduğu kaydediliyor.
DİĞER