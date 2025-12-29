CANLI SKOR ANA SAYFA
Arturs Zagars'tan kötü haber

Arturs Zagars'tan kötü haber

Fenerbahçe'nin Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı Manisa maçında sakatlanan Arturs Zagars'ın sağ hamstring kasında ikinci evre yaralanma tespit edildi. Sarı-lacivertliler, Zagars'a geçmiş olsun dileklerini ileterek en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti. Letonyalı oyuncunun tedavi süreci başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 06:51
Arturs Zagars'tan kötü haber
