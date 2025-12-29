Arturs Zagars'tan kötü haber

Fenerbahçe'nin Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı Manisa maçında sakatlanan Arturs Zagars'ın sağ hamstring kasında ikinci evre yaralanma tespit edildi. Sarı-lacivertliler, Zagars'a geçmiş olsun dileklerini ileterek en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti. Letonyalı oyuncunun tedavi süreci başladı.
