Başkan Saran gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında dün önemli gelişmeler yaşandı. Başkan Sadettin Saran'ın saç örneğindeki uyuşturucu madde testinin pozitif çıktığı belirtildi. Saran, "Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır. Bağımsız test kuruluşlarında testler en hızlı şekilde yaptırılacak ve sonuçları kamuoyuna sunulacaktır" dedi ve özel bir kuruluşta yeni test yaptırdı. Saran, 'Uyuşturucu madde temin etme' ve 'Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak' suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı ve Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na getirildi.

F.BAHÇE: İNANCIMIZ TAM

Fenerbahçe Kulübü, gözaltına alınan Saran ile ilgili bir açıklama yayımladı: "Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir. Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecektir."

AZİZ YILDIRIM YALANLADI

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, kamuoyunda hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama paylaştı. Aziz Yıldırım, "Aziz Yıldırım cephesi Saran'a çağrı yaptı: "Çekil yerine Şekip Mosturoğlu gelsin..." şeklinde yalan bir haber almaktadır. Ben bir çağrı yapacaksam bunu açık açık kamuoyuna yaparım. Ne benden ne de bana yakın olan insanlardan mevcut başkan ya da yönetime böyle bir çağrı yapılmamıştır" sözleriyle yalanladı.