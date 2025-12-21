Yolumuz daha uzun

Teknik Direktör Domenico Tedesco, Eyüpspor galibiyetini yorumladı. Tedesco, "İyi bir maç çıkardık. Oyunu iyi kontrol ettik. Galibiyeti hak ettik. Skor daha farklı olabilirdi" dedi. İtalyan hoca, "İlk yarı henüz bitmedi, kupa maçı var. Ondan sonra önümüzde yürümemiz gereken uzun bir yol var. İyi bir takım, iyi bir kulübümüz var. Birlikte olmaktan keyif alıyoruz" yorumunu yaptı.

TEDESCO'YA İTİRAZDAN SARI KART

Domenico Tedesco, Eyüpspor maçının 85. dakikasında itirazlarından dolayı sarı kart gördü. Kenarda itirazlarda bulunan Tedesco'ya hakem Ali Yılmaz direkt olarak sarı kart gösterdi. Fenerbahçe yedek kulübesi karta itiraz etti.