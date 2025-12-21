Kadroda 3 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Brann maçına göre dün 3 değişikliğe gitti. Brown, Nene ve EnNeysri'nin yerine, Levent Mercan, Marco Asensio ve Jhon Duran dün sahaya ilk 11'de çıktı. Neysri Fas'a gittiği için forma giyemedi.
