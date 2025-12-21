CANLI SKOR ANA SAYFA
Gol ustası

Gol ustası

Sarı-lacivertli takım, Eyüpspor karşısında 3 puana ulaşırken Brezilyalı yıldız Talisca parladı. Sambacı 1 gol ve 1 asistle dikkat çekerken son 8 günde çıktığı 3 resmi maçta rakip fileleri 6 kez sarstı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 06:50
Gol ustası

Fenerbahçe'de Anderson Talisca rüzgarı esmeye devam ediyor. Brezilyalı futbolcu, Eyüpspor karşısında adından söz ettirdi. Başarılı yıldız, önemli deplasmanda 3 puanın kazanılmasına 1 gol, 1 asistlik performansıyla destek verdi. Son dönemin formda yıldızı Talisca, skor katkısını da sürdürdü. Deneyimli oyuncu, sahaya çıktığı son 3 karşılaşmada rakip fileleri tam 6 kez sarstı. 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe dönemindeki en iyi serisini yakaladı.

7 YIL SONRA TEKRARLADI

Anderson Talisca, Asensio'nun golünde de topuk pasıyla çok şık bir asiste imza attı. Brezilyalı futbolcu bu sezon çıktığı 25 resmi maçta rakip fileleri 14 kez havalandırırken, 3 de gol pası verdi. Toplamda ise Fenerbahçe kariyerinde 48 karşılaşmada forma giyen Talisca, 26 gol kaydetti, 5 de asist yaptı. Öte yandan Talisca, Mayıs 2018'den (1 gol-3 asist vs Sivasspor) bu yana ilk defa bir Süper Lig maçında hem gol attı hem de asist (1 gol1 asist vs Eyüpspor) yaptı.

LEVENT'TEN 3. ASİST

Anderson Talisca'nın attığı golde şık bir pas çıkaran Levent Mercan, Süper Lig'de üçüncü asistini yaptı. Bu sezon sol bekteki performansıyla dikkat çeken Levent daha önce Galatasaray ve Alanyaspor maçlarında da gol pası vermişti.

RİSKE EDİLMEDİ

Mücadelede 65. dakikada sağ bacak arka adalesinde sıkıntı yaşayan Anderson Talisca hemen oyundan alındı. Teknik Direktör Domenico Tedesco, salı akşamı kupada oynanacak Beşiktaş derbisini düşünerek Breziyalı futbolcuyu riske etmedi.

MÜTHİŞ İLK YARI

Talisca, Eyüpspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısındaki performansıyla ayakta alkışlandı. 1 gol, 1 asistle oynayan Talisca, 10 pasın 10'unda isabet sağladı. 3 kez şut pası veren Sambacı, 5 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. Deneyimli yıldız 2 kez de ikili mücadele kazandı.

