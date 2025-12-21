Duran boş geçmiyor

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan uzak kalan Duran, iyileştikten sonra şov yapıyor. Bu sezon ligdeki 8. maçına çıkan Kolombiyalı oyuncu 3. golünü attı. 3 de asisti bulunan Duran, çıktığı 8 maçın 6'sında skor katkısı üretmeyi başardı. Nesyri'nin Afrika Kupası'na gitmesi nedeniyle sahaya ilk 11'de çıkan Duran, 75'te güzel bir gole imzasını atarak farkı 3'e çıkaran isim olmuştu.
