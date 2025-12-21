CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Derbide iki eksik

Derbide iki eksik

Fenerbahçe Jhon Duran ve Ederson'un kupadaki Beşiktaş derbisinde kadroda olmayacağını açıkladı. Sarılacivertliler iki yıldıza Noel için izin verildiğini bildirdi. Ayrıca cezalı Fred ile sakatlıkları olan Edson Alvarez, Semedo ve Brown'un da oynamayacağı ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 06:50
Derbide iki eksik
Fenerbahçe Jhon Duran ve Ederson'un kupadaki Beşiktaş derbisinde kadroda olmayacağını açıkladı. Sarılacivertliler iki yıldıza Noel için izin verildiğini bildirdi. Ayrıca cezalı Fred ile sakatlıkları olan Edson Alvarez, Semedo ve Brown'un da oynamayacağı ifade edildi.
