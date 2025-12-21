Derbide iki eksik

Fenerbahçe Jhon Duran ve Ederson'un kupadaki Beşiktaş derbisinde kadroda olmayacağını açıkladı. Sarılacivertliler iki yıldıza Noel için izin verildiğini bildirdi. Ayrıca cezalı Fred ile sakatlıkları olan Edson Alvarez, Semedo ve Brown'un da oynamayacağı ifade edildi.
Fenerbahçe Jhon Duran ve Ederson'un kupadaki Beşiktaş derbisinde kadroda olmayacağını açıkladı. Sarılacivertliler iki yıldıza Noel için izin verildiğini bildirdi. Ayrıca cezalı Fred ile sakatlıkları olan Edson Alvarez, Semedo ve Brown'un da oynamayacağı ifade edildi.