Eyüpspor'u deviren Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup tamamladı. Sarılacivertliler son olarak 2005-06 sezonunda ligin ilk yarısında ilk 17 haftayı yenilgisiz geçmişti. 20 yıl sonra bir ilk yaşandı. Sarı Kanarya'da Christoph Daum'dan sonra bunu başaran ilk Domenico Tedesco oldu.
