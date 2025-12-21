CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe 20 yıl sonra

20 yıl sonra

Eyüpspor'u deviren Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup tamamladı. Sarılacivertliler son olarak 2005-06 sezonunda ligin ilk yarısında ilk 17 haftayı yenilgisiz geçmişti. 20 yıl sonra bir ilk yaşandı. Sarı Kanarya'da Christoph Daum'dan sonra bunu başaran ilk Domenico Tedesco oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
20 yıl sonra
Eyüpspor'u deviren Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup tamamladı. Sarılacivertliler son olarak 2005-06 sezonunda ligin ilk yarısında ilk 17 haftayı yenilgisiz geçmişti. 20 yıl sonra bir ilk yaşandı. Sarı Kanarya'da Christoph Daum'dan sonra bunu başaran ilk Domenico Tedesco oldu.
G.Saray'dan Wahi hamlesi!
REKLAM - D&R
DİĞER
Galatasaray’da Kasımpaşa maçında gözler Leroy Sane’de! Fenerbahçe derbisi etkisi
Emekliye ek zam! SSK ve Bağ-kur ile memurların artışı ne olacak? Tabloya bak zammı gör
Aslan'da hedef 3 puan! İşte Buruk'un 11'i
Göztepe'nin yıldızı G.Saray'a! Transferde flaş takas
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arsenal zirvedeki yerini korudu! Arsenal zirvedeki yerini korudu! 01:11
Arsenal zirvedeki yerini korudu! Arsenal zirvedeki yerini korudu! 01:11
AFCON 4 yılda bir düzenlenecek AFCON 4 yılda bir düzenlenecek 01:05
AFCON 4 yılda bir düzenlenecek AFCON 4 yılda bir düzenlenecek 01:04
R. Madrid evinde Sevilla engelini geçti! R. Madrid evinde Sevilla engelini geçti! 00:57
R. Madrid evinde Sevilla engelini geçti! R. Madrid evinde Sevilla engelini geçti! 00:57
Daha Eski
Juventus’tan kritik galibiyet! Juventus’tan kritik galibiyet! 00:45
Juventus’tan kritik galibiyet! Juventus’tan kritik galibiyet! 00:45
Sergen Yalçın'dan flaş transfer açıklaması! "4-6 oyuncu..." Sergen Yalçın'dan flaş transfer açıklaması! "4-6 oyuncu..." 00:37
Saran’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Saran’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! 00:37
Kartal Dolmabahçe'de tek golle kazandı! Kartal Dolmabahçe'de tek golle kazandı! 00:37
F.Bahçe'de 6 isim derbide yok! F.Bahçe'de 6 isim derbide yok! 00:37