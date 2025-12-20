CANLI SKOR ANA SAYFA
Musaba iddiası

Musaba iddiası

Kış transfer döneminde kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin Samsunspor'un yıldızı Anthony Musaba'yı gündemine aldığı iddia edildi. Teknik direktör Tedesco'nun alternatifli listesinde yer alan Hollandalı için Başkan Sadettin Saran'ın Samsun Başkanı Yüksel Yıldırım'la hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceği vurgulandı. Samsun, Musaba'yı sezon başında Sheffield Wednesday'den almıştı.

Musaba iddiası

Kış transfer döneminde kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin Samsunspor'un yıldızı Anthony Musaba'yı gündemine aldığı iddia edildi. Teknik direktör Tedesco'nun alternatifli listesinde yer alan Hollandalı için Başkan Sadettin Saran'ın Samsun Başkanı Yüksel Yıldırım'la hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceği vurgulandı. Samsun, Musaba'yı sezon başında Sheffield Wednesday'den almıştı.

