Çalışkan Mert

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Başakşehir maçında sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen ve ilk yarıyı kapatan Nelson Semedo'nun yokluğunda Konyaspor karşısında sağ bekte Mert Müldür görev yaptı. Sarı-lacivertli futbolcu gerek savunmada gerek hücumda görevlerini eksiksiz yerine getirdi. 30'uncu dakikada sahne alan milli futbolcu, topu ağlarla buluşturarak tribünlerden alkış aldı. Takım arkadaşı Semedo'yu aratmayan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon ilk kez ağları havalandırdı.