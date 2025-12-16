3 değişiklik yaptı

Süper Lig'de 16'ncı haftanın kapanış maçında dün Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco, Brann mücadelesinin 11'inde 2'si zorunlu 3 değişikliğe gitti. Genç teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada; Brann maçına ilk 11'de başlattığı Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri'yi milli takımlarında olması sebebiyle görevlendiremedi. 40 yaşındaki çalıştırıcı, İsmail Yüksek'i ise yedek soyundurdu. Bu isimlerin yerine ise Konyaspor karşısında Edson Alvarez, Marco Asensio ve Jhon Duran'ı ilk 11'de görev yaptı.