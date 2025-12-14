Talisca’ya yeni sözleşme

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Brann mücadelesinde hattrick yaparak takımının farklı galibiyetinde önemli bir rol oynayan Anderson Talisca gollerine devam ediyor. Zaman zaman eleştirilse de hücumdaki en etkili isim olan Brezilyalı futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatılması gündemde. Yıllık 10 milyon euro kazanan Talisca'nın sözleşmesinde indirim talep edecek olan yönetim, sambacı bunu kabul ederse 1+1 yıllık anlaşma yapacak. Tedesco da oyuncusunun kalmasını çok istiyor.
