Nesyri ve Nene yok

F.Bahçe'de iki futbolcu Konyaspor önünde forma giyemeyecekler. Youssef EnNesyri ve Dorgeles Nene, dün yapılan antrenmanın ardından milli takımlarına katılmak için yola çıktı. Afrika Kupası için Nesyri Fas Milli Takımı'na, Nene ise Mali Milli Takımı'na katılmak için İstanbul'dan ayrıldı.
