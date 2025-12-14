Levent bir adım önde

Son haftalarda sol bekte Archie Brown'ın önüne çıkan bir performansa imzasını atan Levent Mercan, gözünü milli takıma dikti. Süper Lig'de iki asisti bulanan başarılı futbolcu, Brann önünde de güzel bir gol pası vermişti. Bu sezon toplamda 3 asisti bulunan Levent, performansıyla A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'ya mesaj göndermiş oldu.
