Tüm kupalara talibiz

Norveç'te attığı 3 golle Fenerbahçe'ye farklı galibiyeti getiren Anderson Talisca, performansıyla takdir kazandı. Sarı-lacivertli forma altında ikinci kez hat-trick yapan Brezilyalı oyuncu, gelecek için de taraftarlara ve camiaya umut saçtı. Bu sezon tüm kulvarlarda 11 gol, 2 asistlik performans ortaya koyan sambacı, bu seneki tüm kupaları da kazanmak istediklerini söyledi. Brann karşılaşmasının ardından maç topunu evine götüren Anderson Talisca, verdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

BİRLİK OLMUŞ DURUMDAYIZ

"İyi yoldayız. İyi maçlar çıkardık. Turu mümkün olduğu kadar yukarıda bitirmek istiyoruz. Hedefimiz ilk 8. Takımın hedefleri çok net. İçinde yer aldığımız tüm turnuvaları kazanmak istiyoruz ve bu hedeflerimize ulaşmak için de yolumuza devam ediyoruz. Her şeyden önce çok güçlü takımımız var ve birlik olmuş durumdayız. Sahadaki farkı da bunun oluşturduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de iken ikinci kez topu eve götürüyorum. Daha önce oynadığım kulüplerde de topu eve götürdüğüm olmuştu."

TANIDIK VE İYİ ANLADIK

Teknik Direktör Domenico Tedesco'dan övgüyle bahseden Talisca, "Geldiği günden bu yana hocamızı her geçen gün daha iyi tanıdık, daha iyi anladık. Aramızda da çok iyi bir bağ var. Bunun da sahaya yansıdığını ve takıma yardım ettiğini düşünüyorum" diye konuştu.