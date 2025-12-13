CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe B planı Dovbyk

B planı Dovbyk

Devre arasında bir santrfor kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe’de öncelik Alexander Sörloth... Sarı-lacivertliler, Norveçli golcüde mutlu sona ulaşamazsa rotayı Roma’nın yıldızı Artem Dovbyk’e kıracak

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
B planı Dovbyk

En-Nesyri'nin performansından memnun olmayan ve devre arasında Faslı yıldızla yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, santrfor bölgesini güçlendirmek için çalışmalara başlamış durumda... Listenin ilk sırasında Atletico Madrid'de forma giyen Alexander Sörloth var... Norveçli golcü için ikinci görüşme yapıldı. Temaslar devam ediyor. Sarı lacivertliler, 1.95'lik golcü için kesenin ağzını açmaya hazır. Ancak olası bir olumsuzluk durumda ise B planı da belirlenmiş durumda...

İTALYANLAR DUYURDU

F.Bahçe'nin alternatif olarak düşündü isim ise Roma'da forma giyen Ukraynalı yıldız Artem Dovbyk... Birkaç sezon önce Trabzonspor'un da gündeminde olan 28 yaşındaki oyuncuya Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğu İtalyan medyası tarafından doğrulandı. Calciomercato'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, menajerler aracılığıyla nabız bile yokladı. Roma'nın ocak ayında iyi bir teklif gelmesi halinde Dovbyk'i satmaya hazır olduğu da Çizme'de yansıyan haberlerde yer aldı.

RAPORLARI İNCELENECEK

Bu sezon Roma'yla 10'u Serie A, 4'ü Avrupa Ligi olmak üzere 14 maça çıkan Dovbyk, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 10 Kasım'da uyluk problemi yaşayan Ukraynalı yıldız, 15 Aralık'ta sahalara dönecek. Geçen sezon da uyluk sakatlığı yaşayan Dovbyk'in raporları da incelenecek.

3 KEZ GOL KRALI OLDU

Artem Dovbyk, 2021-22 ve 2022-23 yıllarında Ukrayna Premier Ligi'nde gol kralı oldu. 28 yaşındaki oyuncu ayrıca, 2023-24'te de Girona formasıyla La Liga'da krallık tacını taktı.

