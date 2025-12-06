143 milyon euro gelir

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın çağrısı sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, 1 Aralık Pazartesi günü Galatasaray ile oynanan derbi haftasında Fenerium mağazalarından 143 milyon 762 bin liralık ürün satın aldı.
FenerbahçeKulübü Başkanı Sadettin Saran'ın çağrısı sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, 1 Aralık Pazartesi günü Galatasaray ile oynanan derbi haftasında Fenerium mağazalarından 143 milyon 762 bin liralık ürün satın aldı. Toplam satışlar 2 kat artarken internet üzerinden yapılan satışlar ise 5 kat artarak rekor kırdı.