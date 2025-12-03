CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Domenico Tedesco'dan flaş karar! Jhon Duran...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, Kolombiyalı golcü Jhon Duran ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 15:57
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, bu mücadelede 11'de bazı değişiklikler yapmayı planlıyor.

Jayden Oosterwolde, sarı kart cezası sebebiyle takımdaki yerini alamayacak. Tedavisi tamamlandığı takdirde Çağlar Söyüncü'nün stoperde forma giyme ihtimalinin olduğu belirtildi.

TRT Spor'un haberine göre, aksi durumda o bölgede genç stoper Yiğit Efe Demir görev alacak.

Galatasaray maçında oyuna sonradan girip asist yapan Levent Mercan'ın da 11'de olması bekleniyor. 24 yaşındaki futbolcu, derbideki oyunu ile teknik heyetin beğenisini kazandı.

Domenico Tedesco, ileri uçta ise Jhon Duran'a şans vermeyi düşünüyor. Derbilerdeki golleriyle ön plana çıkan Kolombiyalı futbolcunun, 90 dakika oynayabilecek durumda olduğu öğrenildi.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
