CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Yapay zeka derbiyi yorumladı! ‘Kadıköy’de avantaj Fenerbahçe’de’

Yapay zeka derbiyi yorumladı! ‘Kadıköy’de avantaj Fenerbahçe’de’

Süper Lig'in merakla beklenen Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi yapay zeka modelleri ChatGPT ve Gemini, skor tahminlerini paylaştı. İki model de ibrenin sarı-lacivertlilerden yana olduğunu belirtiyor. İşte detaylar... (FB, GS spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 12:13
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yapay zeka derbiyi yorumladı! ‘Kadıköy’de avantaj Fenerbahçe’de’

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de nefesleri kesecek bir derbide karşı karşıya gelecek. Milyonlarca taraftar dev maç için geri sayıma geçmişken yapay zeka modelleri ChatGPT ve Gemini de karşılaşmaya dair analizlerini sundu.

Yapay zeka derbiyi yorumladı! ‘Kadıköy’de avantaj Fenerbahçe’de’

CHATGPT: "İÇ SAHA GÜCÜ FENERBAHÇE'Yİ ÖNE ÇIKARIYOR"
ChatGPT, Fenerbahçe'nin özellikle Kadıköy'deki yüksek tempo, baskı gücü ve maçın atmosferinden aldığı destekle galibiyete daha yakın olduğunu ifade etti. Sarı-lacivertlilerin son haftalardaki yükselen form grafiği de değerlendirmede etkili oldu.

Tahmin edilen skor: Fenerbahçe 2-1 Galatasaray

Yapay zeka derbiyi yorumladı! ‘Kadıköy’de avantaj Fenerbahçe’de’

GEMINI: "GALATASARAY SAVUNMADA ZORLANABİLİR"
Google'ın yapay zeka modeli Gemini ise, Galatasaray'ın özellikle savunma kanatlarındaki sakatlık ve belirsizliklerin büyük risk oluşturduğunu belirtti. Fenerbahçe'nin hücumdaki dinamizmine dikkat çeken Gemini, seyirci desteğiyle birlikte galibiyete daha yakın tarafın Fenerbahçe olduğunu vurguladı.

Tahmin edilen skor: Fenerbahçe 3-1 Galatasaray

Derbi ateşi primlerle alevlendi!
REKLAM - TOD
DİĞER
29 milyarlık Fenerbahçe-Galatasaray derbisi! 75 kez aynı sonuç çıktı...
CHP PM'de kimler kesik yedi? Listedeki "Anti Bay Kemalist" esintiler, Silivri etkisi ve Kemal Derviş aklı: Rüşvet emanetçisi YDK'da
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!
Kadlec'den flaş G.Saray derbisi yorumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kadlec'den flaş G.Saray derbisi yorumu! Kadlec'den flaş G.Saray derbisi yorumu! 11:43
Trabzonspor'da Onuachu performansı! Trabzonspor'da Onuachu performansı! 11:41
Eczacıbaşı Dynavit Şampiyonlar Ligi'nde! Eczacıbaşı Dynavit Şampiyonlar Ligi'nde! 11:15
Rayo Vallecano-Valencia maçı ne zaman? Rayo Vallecano-Valencia maçı ne zaman? 11:10
VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde! VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde! 11:03
Trabzonspor'da Pina yıldızlaştı Trabzonspor'da Pina yıldızlaştı 10:53
Daha Eski
Trabzonspor'dan Muçi kararı! Trabzonspor'dan Muçi kararı! 10:49
Göztepe deplasmanda kazanıyor! Göztepe deplasmanda kazanıyor! 10:47
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 10:33
Malatya Yeşilyurtspor şampiyonluktan uzaklaşıyor! Malatya Yeşilyurtspor şampiyonluktan uzaklaşıyor! 10:31
Adana Demirspor-Hatayspor maçı detayları Adana Demirspor-Hatayspor maçı detayları 10:28
Kayserispor, turlamak istiyor! Kayserispor, turlamak istiyor! 10:16