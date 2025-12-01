Yapay zeka derbiyi yorumladı! ‘Kadıköy’de avantaj Fenerbahçe’de’

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de nefesleri kesecek bir derbide karşı karşıya gelecek. Milyonlarca taraftar dev maç için geri sayıma geçmişken yapay zeka modelleri ChatGPT ve Gemini de karşılaşmaya dair analizlerini sundu.