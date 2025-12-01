Namağlup çıkıyor

Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, Süper Lig'deki tek yenilgisiz takım olarak bu maça çıkacak. Geride kalan 13 haftada 9 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler, 31 puan topladı. Sarı-lacivertli ekip, bu seriyi derbide de sürdürmek istiyor.
