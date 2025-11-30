Fenerbahçe derbiye hazır!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı dev derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptıl. Taktiksel çalışmalarının ardından idman bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Bu antrenmanla derbi maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertiler, tesislerde kampa girdi.