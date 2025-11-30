CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe derbiye hazır!

Fenerbahçe derbiye hazır!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı dev derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 19:53
Fenerbahçe derbiye hazır!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı dev derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptıl. Taktiksel çalışmalarının ardından idman bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Bu antrenmanla derbi maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertiler, tesislerde kampa girdi.

