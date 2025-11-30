En skorer takım Fener

Süper Lig'de 13. haftayı 32 puanla zirvede kapatan G.Saray ile 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan F.Bahçe, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbi, ligin en golcü 2 takımının mücadelesine sahne olacak. Ligde Galatasaray, 13 maçta attığı 28 golle ligdeki 18 takım arasında en golcü ikinci ekip konumunda. Takipçisi Fenerbahçe ise 30 kez fileleri havalandırarak en skorer takım oldu. Ev sahibi Fenerbahçe'de santrfor En-Nesyri, orta saha oyuncuları Talisca ve Asensio, konuk Galatasaray'da ise santrforlar Osimhen ile İcardi, gole en yakın oyuncular olarak dikkati çekiyor.

EN-NESYRI ZİRVEDE YER ALIYOR

Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Faslı santrfor Youssef En-Nesyri, ligde attığı 7 golle takımının en skorer ismi. Süper Lig'deki 13 müsabakanın tamamında forma giyen En- Nesyri, rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Bu oyuncuyu altışar golü olan Anderson Talisca ile Asensio izledi. Archie Brown ile Nene ikişer, Skriniar, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Duran, Szymanski ile Semedo ise birer kez gol sevinci yaşadı. Kanarya'nın bulduğu 1 golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

YABANCILAR ATIYOR

Sarı-lacivertliler son 10 yılda Galatasaray ile oynanan 20 derbide 14 gol kaydetti. Bunların 12'si yabancı oyunculardan geldi. Robin van Persie (2), Diego, Josef de Souza, Valbuena, Jailson, Eljif Elmas, Kruse, Mesut Özil, Crespo, Zajc ve Dzeko derbilerde gol sevinci yaşayan yabancı futbolcular oldu. Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda oynanan maçta da Fenerbahçe'nin tek golü Szymanski'den gelmişti. Sarı-lacivertlilerin son galibiyetini aldığı maçta gol Çağlar Söyüncü'den gelirken, Serdar Dursun da 10 Nisan 2022'de alınan galibiyette takımının 2. golünü atmıştı.

1

Fenerbahçe'de Anderson Talisca, hücum verilerinde başı çekiyor. 46 şut, 19 isabet, 2 kafa golü ve 2 ceza sahası dışı golle takımını sürüklüyor. Galatasaray cephesinde ise Icardi, 85 dakikada bir gol atarak krallık yarışında 3. sıraya yerleşti.

3

Bu sezon Fenerbahçe, kalesinde en çok golü ilk yarım saat ve 61–75 arası dakikalarda gördü (3'er gol). Cimbom ise bu bölümlerde ağları sarsıyor. Aslan, 7 golü ilk 30 dakikada, 8 golü 61–75 arasında attı, 15 golü bu periyotlarda buldu.

30

Ligin en golcü takımı olan Fenerbahçe (30 gol), yakaladığı pozisyonları değerlendirme konusunda da önde. %12.1'lik gole çevirme oranıyla ligde ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın (%11.7) önünde bulunuyor.