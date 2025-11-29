CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Tedesco Galatasaray ile 3. kez karşılaşacak

Tedesco Galatasaray ile 3. kez karşılaşacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, teknik adamlık kariyerinde 2 kez karşılaştığı Galatasaray ile bu kez sarı-lacivertlilerin başında derbi heyecanı yaşayacak.

29 Kasım 2025 Cumartesi 10:54
Tedesco Galatasaray ile 3. kez karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, 1 Aralık Pazartesi günü ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Zirve yarışını doğrudan ilgilendiren karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco da Türkiye'de 2. derbisine çıkacak. İtalyan teknik adam, Galatasaray ile ilk kez 2018-2019 sezonunda Alman ekibi Schalke 04'ü çalıştırırken rakip oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynanan maçlarda İstanbul'da golsüz berabere kalırken, evinde 2-0 kazandı. Tedesco, derbi maçıyla birlikte sarı-kırmızılılara karşı 3. kez sahne alacak.

FENERBAHÇE, 4 YIL SONRA BİR İLK PEŞİNDE

Ev sahibinde ilk derbi maçına Beşiktaş karşısında çıkan ve sahadan galibiyetle ayrılan Teknik Direktör Domenico Tedesco, kulübün uzun süredir yabancı bir teknik adamla derbi kazanamama durumunu değiştirmişti. Fenerbahçe, yabancı teknik direktör ile Galatasaray'ı kasım 2021'den bugüne mağlup edemiyor. Domenico Tedesco, derbiden 3 puanla ayrılması halinde 4 yıllık hasrete son verecek. Sarı-lacivertliler, Galatasaray galibiyeti yaşadığı son maçta teknik direktörlük koltuğunda İsmail Kartal otururken, yabancı olarak da 21 Kasım 2021'de oynanan müsabakada Vitor Pereira vardı.

Fenerbahçe, Jorge Jesus ile sarı-kırmızılılara karşı 2 maçta 2 mağlubiyet yaşarken, Jose Mourinho'nun da şansı tutmadı. Mourinho, 2'si lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 3 karşılaşmada 2 kez kaybetti, 1 defa berabere kaldı.

DİĞER
